GATINEAU, QC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Steven MacKinnon, la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, et la ministre de la Petite Entreprise, Rechie Valdez, tiendront un point de presse.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 7 mars 2025



Heure : 12 h (HE) Lieu : Théâtre national de la presse 180, rue Wellington (salle 325) Ottawa (Ontario)

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et par Zoom.

Les médias qui n'en sont pas membres peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : John Fragos, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]