Déploiement de GCtraduction à l'échelle du gouvernement pour soutenir les langues officielles dans la fonction publique fédérale

GATINEAU, QC, le 18 juin 2026 /CNW/ - L'intelligence artificielle contribue à transformer la manière dont le gouvernement du Canada fournit ses services et soutient les fonctionnaires. Dans le cadre de son vaste programme de transformation numérique, le gouvernement tire parti de solutions sécurisées conçues au Canada afin d'améliorer l'efficacité, de renforcer la productivité et d'obtenir de meilleurs résultats pour les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, a annoncé une avancée majeure concernant GCtraduction, l'outil de traduction sécurisé alimenté par l'IA du gouvernement du Canada. Après une période d'essai fructueuse dans sept ministères et organismes, GCtraduction est maintenant déployé à l'échelle de la fonction publique fédérale, conformément à la Stratégie en matière d'IA pour la fonction publique fédérale.

GCtraduction offre des traductions instantanées en libre-service pour les textes courants, ce qui permet aux fonctionnaires de travailler plus efficacement tout en appuyant l'utilisation des deux langues officielles dans l'ensemble du gouvernement. Il complète avantageusement l'expertise du Bureau de la traduction, où les traducteurs professionnels continuent de jouer un rôle essentiel comme garants de la qualité et pour répondre aux demandes de traduction plus complexes.

L'expansion de GCtraduction illustre comment le gouvernement met concrètement la technologie à profit pour améliorer les opérations, réduire les chevauchements et aider les fonctionnaires à se concentrer sur des tâches de plus grande valeur. En tant que solution unique à l'échelle du gouvernement, GCtraduction contribuera à créer des gains d'efficacité, à renforcer la collaboration entre les ministères et à faire en sorte que les institutions fédérales aient accès à des outils numériques modernes.

Depuis le lancement de la plateforme au printemps 2025, d'importants travaux ont été entrepris pour l'améliorer, notamment en bonifiant la convivialité, en rehaussant la qualité des traductions et en préparant l'outil en vue de son déploiement dans un large éventail de systèmes gouvernementaux. GCtraduction continuera d'évoluer dans le cadre de l'engagement du gouvernement à bâtir une fonction publique moderne, efficace et numérique, qui répond aux besoins des Canadiens.

Citations

« Le gouvernement doit suivre le rythme des technologies qui transforment la façon dont les gens travaillent et communiquent. Avec GCtraduction, nous franchissons une nouvelle étape importante vers une fonction publique plus moderne et numérique. En fournissant aux fonctionnaires des outils de traduction sécurisés alimentés par l'IA, nous renforçons notre capacité à travailler dans les deux langues officielles. Nous améliorons l'efficacité à l'échelle du gouvernement et nous servons mieux les intérêts des Canadiens. Voilà exactement le type d'innovation responsable qui contribuera à bâtir une fonction publique plus forte pour l'avenir. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Les langues officielles du Canada sont au cœur de notre identité nationale. En investissant dans des outils comme celui-ci, nous renforçons la capacité de la fonction publique, nous maintenons notre engagement envers nos deux langues officielles et nous veillons à ce que les Canadiens continuent de recevoir des services de grande qualité dans la langue de leur choix. »

L'honorable Marc Miller

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Les faits en bref

GCtraduction a été entraîné à partir du vaste corpus de textes bilingues de grande qualité du Bureau de la traduction. Des traductrices et traducteurs évaluent la qualité des résultats. Son modèle d'IA sera réentraîné périodiquement au moyen de données choisies par des professionnels afin de garantir son amélioration continue et de veiller à ce que son vocabulaire soit à jour.

GCtraduction produit des traductions adaptées à la terminologie gouvernementale et aux réalités culturelles et linguistiques du Canada.

Depuis son lancement, l'outil a été utilisé pour traduire plus de 300 millions de mots, ce qui équivaut à plus de 800 000 pages de documents.

Le déploiement a débuté le 30 avril 2026 et s'échelonnera jusqu'en mars 2027.

GCtraduction est le premier projet phare de la Stratégie en matière d'intelligence artificielle pour la fonction publique fédérale 2025-2027.

En plus de la traduction en langues officielles, le Bureau de la traduction explorera l'appui que peut offrir l'IA pour la traduction en langues autochtones, ainsi que pour la rédaction, l'interprétation et la reconnaissance vocale.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

Suivez le Bureau de la traduction sur LinkedIn

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, [email protected]; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]