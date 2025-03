GATINEAU, QC, le 6 mars 2025 /CNW/ - Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos et le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drainville, feront une annonce concernant le Programme national d'alimentation scolaire.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le vendredi 7 mars 2025 Heure : 10 h (HNE) Lieu : Varennes (Québec)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 9 h (HNE) le vendredi 7 mars 2025. Les détails du lieu de l'événement seront fournis aux médias inscrits.

