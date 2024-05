OTTAWA, ON, le 15 mai 2024 /CNW/ - Le président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Harjit Sajjan, et le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Dan Vandal, feront une annonce au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, concernant de l'aide financière pour lutter contre les feux de forêt au Manitoba, en compagnie du ministre du Développement économique, de l'Investissement, du Commerce et des Ressources naturelles du Manitoba, l'honorable Jamie Moses.

Un point de presse suivra.

Date : Le 16 mai 2024

Heure : 11 h (HC)

Lieu :

Palais législatif du Manitoba

450 Broadway

Winnipeg (Manitoba) R3C 0V8

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]