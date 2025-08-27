GATINEAU, QC, le 27 août 2025 /CNW/ - La secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey, accompagnée de la ministre de l'Éducation et des Services à la petite enfance de la Colombie-Britannique, l'honorable Lisa Beare, et de la secrétaire parlementaire des Services à la petite enfance de la Colombie-Britannique, Rohini Arora, annoncera la création de nouvelles places en services de garde à prix abordable en Colombie-Britannique.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le jeudi 28 août 2025 Heure : 9 h (HAP) Lieu : Garderie Ta'Talu

1970, rue 165A

Surrey (Colombie-Britannique)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse. Veuillez préciser si vous assisterez à l'événement en personne ou virtuellement (seulement audio). Les informations de connexion seront communiquées à l'inscription.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Aaron Rosenbaum, Adjoint aux communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]