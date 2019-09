Avis aux médias - Les députés Fragiskatos et Young annonceront un appui important en faveur du Grand Théâtre de London

Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, et Kate Young, députée de London-Ouest, feront une annonce de financement concernant l'infrastructure culturelle

LONDON, ON, le 4 sept. 2019 /CNW/ - M. Peter Fragiskatos, député de London-Centre-Nord, et Mme Kate Young, députée de London-Ouest, feront une annonce concernant le financement de l'infrastructure culturelle pour le Grand Théâtre de London jeudi. Ils feront cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 5 septembre 2019

HEURE :

12 h

LIEU :

Grand Théâtre de London

471, rue Richmond

London (Ontario)

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

