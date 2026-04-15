Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Hogan prononcera une allocution à l'occasion du sommet Le stockage d'énergie en Alberta English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
15 avr, 2026, 13:07 ET
CALGARY, AB, le 15 avril 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Corey Hogan, prononcera une allocution sur le renforcement de la fiabilité et de la compétitivité dans le domaine de l'électricité à l'occasion du sommet Le stockage d'énergie en Alberta.
Date : 16 avril 2026
Heure : 9 h (HR)
Les journalistes accrédités sont priés d'envoyer un courriel à [email protected] pour s'inscrire à l'événement.
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SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
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