Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Guay participera au congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE)

Ressources naturelles Canada

27 févr, 2026, 11:30 ET

TORONTO, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay, prononcera un discours lors de la cérémonie d'ouverture du congrès 2026 de l'ACPE, qui se tiendra du 1er au 4 mars 2026 à Toronto.

Date :

Dimanche 1er mars 2026


Heure :

9 h (HE)


Lieu :         

Palais des congrès du Toronto métropolitain
Édifice Sud, salle 701
222, boulevard Bremner
Toronto (Ontario)  M5V 2T6

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]

