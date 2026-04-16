VAUGHAN, ON, le 16 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières), présentera une mise à jour concernant l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Le secrétaire d'État sera accompagné de députés fédéraux de la région du Grand Toronto.

Date : Le vendredi 17 avril 2026

Heure : 10 h HE

Notes à l'intention des médias :

Les médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45 (HE).

L'inscription est obligatoire. Veuillez vous inscrire en communiquant avec l'équipe des Relations avec les médias: [email protected] .

. De plus amples renseignements seront fournis lors de l'inscription.

Personne-ressource :



Sofiya Sapeha

Attachée de presse

Bureau du secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)

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Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

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SOURCE Agence du revenu du Canada