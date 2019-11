Avis aux médias - Le Musée canadien de la guerre diffusera en direct la cérémonie de la salle du Souvenir

OTTAWA, le 7 nov. 2019 /CNW/ - Le Musée canadien de la guerre invite tous les Canadiennes et les Canadiens au pays et à l'étranger à participer à l'une des plus émouvantes cérémonies du Souvenir au Canada. Le 11 novembre, à 11 heures précises, heure normale de l'Est, la lumière du soleil entrera par l'unique fenêtre de la salle du Souvenir et illuminera la pierre tombale du Soldat inconnu du Canada. Cet événement fera l'objet d'une diffusion sur le site Web du Musée de la guerre et sur ses pages Facebook et Twitter, permettant ainsi aux gens de partout d'y assister.