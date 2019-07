Avis aux médias - Le ministre Wilkinson soulignera un investissement pour la prévention et la sensibilisation liées aux avalanches

OTTAWA, le 5 juill. 2019 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, au nom de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour souligner un investissement du gouvernement du Canada envers la sensibilisation et les efforts de sécurité liés aux avalanches.

Suite à l'annonce, le ministre Wilkinson répondra aux questions des médias.

Date

Le lundi 8 juillet 2019

Heure

9 h 30 (HAP)

Lieu

Mont Grouse

6400, Chemin Nancy Greene

North Vancouver, Colombie-Britannique

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 45 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. La carte d'identité avec photo doit être visible en tout temps.

Remarque : Cet événement aura lieu en plein air au Bistro Altitudes, situé au sommet du mont Grouse. Le transport jusqu'au sommet du mont Grouse par le tramway Skyride sera fourni à tous les participants.

Les représentants des médias et les participants devront s'inscrire à la table d'événement, à l'extérieur du « Service à la clientèle » au pied de la montagne pour obtenir un billet pour le Skyride.

Skyride:

Premier tramway à 8 h 45 HAP

Deuxième tramway à 9 h 00 HAP

