OTTAWA, ON, le 12 juin 2025 /CNW/ - Les Canadiens et les Canadiennes s'unissent pour faire face à une saison intense de feux de forêt causée par la hausse des températures et les conditions de sécheresse. Cette saison des feux de forêt a déjà eu des répercussions dévastatrices en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario.

Aujourd'hui, Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, accompagnée de Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, a présenté la dernière évaluation de la saison des feux de forêt de 2025.

Le ministre Olszewski a indiqué qu'à ce jour, il y a 225 feux de forêt au Canada, dont 121 qui sont hors de contrôle. La superficie totale brûlée jusqu'à présent cette année s'élève à 3,7 millions d'hectares. Des milliers de pompiers travaillent sans relâche pour circonscrire ces incendies.

En ce qui concerne les évacuations, les deux demandes d'aide fédérale (DAF) présentées par le gouvernement du Manitoba le 28 mai pour appuyer la Nation crie de Pimicikamak et la Nation crie de Mathias Colomb ont été exécutées avec l'aide des Forces armées canadiennes (FAC). La DAF présentée par l'Ontario le 7 juin pour l'évacuation des membres de la Première Nation de Sandy Lake a également été exécutée.

Ces opérations réussies sont le fruit du travail des FAC, des homologues provinciaux et des organisations non gouvernementales, qui travaillent jour et nuit pour aider les personnes évacuées, leur trouver un endroit où rester et lutter contre les incendies.

Les feux de forêt causent des dégâts considérables aux communautés, aux écosystèmes, aux infrastructures et à la qualité de l'air, posant ainsi de graves risques pour la santé et la sécurité publiques. Tandis que les changements climatiques continuent d'influer sur les conditions météorologiques, la préparation et la sensibilisation du public n'ont jamais été aussi importantes.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent obtenir d'autres renseignements dans le Système canadien d'information sur les feux de végétation et découvrir comment se protéger en consultant le site Web Préparez-vous.

Les prévisions indiquent des températures supérieures à la normale de juin à août cette année. Il est possible que la sécheresse s'intensifie dans de nombreuses régions au cours des prochaines semaines, en particulier dans le nord des Prairies et le nord-ouest de l'Ontario.

En raison de ces prévisions météorologiques, le modèle de Ressources naturelles Canada (RNCan) prévoit un risque élevé d'incendies au cours de la première moitié du mois de juin dans le nord des Prairies, le centre-sud de la Colombie-Britannique et le nord-ouest de l'Ontario. À la mi-juin, les précipitations devraient revenir à des niveaux près de la normale.

En juillet, le risque élevé d'incendie devrait s'étendre à l'ensemble de l'Ouest canadien, le risque le plus important étant attendu dans le sud de la Colombie-Britannique. Des conditions à peu près normales sont prévues dans l'est du Canada en juin et en juillet.

En août, les feux de forêt devraient continuer à s'intensifier et à persister, et ainsi atteindre des conditions bien supérieures à la moyenne dans une grande partie de l'Ouest canadien, bien qu'il soit trop tôt pour en avoir la certitude.

Le gouvernement fédéral est prêt à offrir un soutien supplémentaire partout où cela s'avère nécessaire et dans tous les domaines. Nous continuons également d'appuyer les efforts de prévention, de préparation et de sensibilisation du public.

« Notre nouveau gouvernement demeure résolu à aider les Canadiens et les Canadiennes à se préparer et à réagir aux répercussions de plus en plus grandes des conditions météorologiques extrêmes associées aux changements climatiques. Grâce à une étroite collaboration avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones, nos partenaires internationaux et les organisations non gouvernementales, nous prenons des mesures pour protéger la population canadienne contre les feux de forêt. Nous sommes là pour les Canadiens et les Canadiennes. Notre priorité sera toujours d'assurer votre sécurité. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Les feux de forêt représentent une véritable menace pour la sécurité, la santé et le bien-être économique des communautés à l'échelle du Canada. Notre gouvernement collabore avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et d'autres intervenants pour renforcer l'état de préparation aux feux de forêt du Canada et sa capacité d'intervention connexe, qu'il s'agisse de faire progresser la science, d'améliorer les prévisions ou encore de renforcer la capacité des intervenants de première ligne. Ensemble, nous investissons dans des infrastructures résilientes et des systèmes collaboratifs dont les Canadiens et Canadiennes ont besoin pour être en sécurité, maintenant et dans l'avenir. »

- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les événements météorologiques extrêmes devenant de plus en plus fréquents et graves, il est essentiel de disposer de renseignements exacts et à jour pour protéger la santé et la sécurité de la population canadienne, en particulier contre la fumée dangereuse dégagée par les feux de forêt. L'établissement de prévisions coordonnées et régulières aide les Canadiens et Canadiennes, d'un océan à l'autre, à se préparer aux risques actuels et futurs liés aux changements climatiques afin que nos communautés puissent mieux s'adapter, intervenir et se protéger face aux changements climatiques. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La saison des feux de forêt au Canada a commencé. D'intenses feux de forêt ravagent des communautés des Premières Nations en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario; ces communautés continuent d'être confrontées aux risques disproportionnés causés par ces événements extrêmes. Les Premières Nations savent ce dont leurs communautés ont besoin pour se préparer et réagir à ces événements, et pour se rétablir par la suite, avec notre aide. Alors que la menace envers la sécurité et la santé persiste, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux pompiers et aux premiers intervenants qui soutiennent ces communautés en cette période difficile. »

- L'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones

« Les feux de forêt présentent un grave risque pour la santé physique et mentale, notamment en raison de l'exposition à la fumée et du stress causé par les évacuations. Il est important de se tenir au fait des développements, de prendre les précautions nécessaires et de veiller les uns sur les autres pendant la saison des feux de forêt. »

- L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

À la fin du mois de mai, le gouvernement fédéral a approuvé une demande d'aide fédérale de la province du Manitoba afin de soutenir les efforts d'évacuation déployés à la suite des feux de forêt dévastateurs menaçant la Nation crie de Pimicikamak et la Nation crie de Mathias Colomb .

afin de soutenir les efforts d'évacuation déployés à la suite des feux de forêt dévastateurs menaçant la Nation crie de Pimicikamak et la Nation crie de . Le gouvernement du Canada versera une somme équivalente aux dons faits à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les efforts de secours et de reconstruction liés aux feux de forêt en Saskatchewan et au Manitoba .

versera une somme équivalente aux dons faits à la Croix-Rouge canadienne pour soutenir les efforts de secours et de reconstruction liés aux feux de forêt en et au . L'application mobile d'Environnement et Changement climatique Canada , MétéoCAN, utilise des données et des informations météorologiques vérifiées par nos météorologues, ce qui permet aux Canadiens et aux Canadiennes de recevoir les alertes et les prévisions les plus à jour.

, MétéoCAN, utilise des données et des informations météorologiques vérifiées par nos météorologues, ce qui permet aux Canadiens et aux Canadiennes de recevoir les alertes et les prévisions les plus à jour. La page Web du gouvernement du Canada sur les feux de forêt de 2025 contient des informations sur les programmes, les politiques et les initiatives visant à tenir les Canadiennes et les Canadiens informés au sujet des feux de forêt et à soutenir les efforts déployés par les provinces et les territoires pour lutter contre les feux de forêt.

sur les feux de forêt de 2025 contient des informations sur les programmes, les politiques et les initiatives visant à tenir les Canadiennes et les Canadiens informés au sujet des feux de forêt et à soutenir les efforts déployés par les provinces et les territoires pour lutter contre les feux de forêt. Au Canada , les urgences sont d'abord gérées au niveau local, soit par les hôpitaux, les services d'incendie, les services policiers et les municipalités. Si les municipalités ont besoin d'aide au niveau local, elles en font la demande à leur province ou à leur territoire. Si une situation d'urgence dépasse les capacités d'une province ou d'un territoire, ces derniers peuvent demander l'aide du gouvernement fédéral en soumettant une demande d'aide fédérale.

, les urgences sont d'abord gérées au niveau local, soit par les hôpitaux, les services d'incendie, les services policiers et les municipalités. Si les municipalités ont besoin d'aide au niveau local, elles en font la demande à leur province ou à leur territoire. Si une situation d'urgence dépasse les capacités d'une province ou d'un territoire, ces derniers peuvent demander l'aide du gouvernement fédéral en soumettant une demande d'aide fédérale. À la demande de la province du Manitoba , la Réserve nationale stratégique d'urgence de l'Agence de la santé publique du Canada a mis en place une mini-clinique médicale et a fourni de l'équipement pour les services sociaux d'urgence, comme des lits portatifs et des couvertures, afin de venir en aide aux personnes évacuées.

, la Réserve nationale stratégique d'urgence de l'Agence de la santé publique du a mis en place une mini-clinique médicale et a fourni de l'équipement pour les services sociaux d'urgence, comme des lits portatifs et des couvertures, afin de venir en aide aux personnes évacuées. Le Centre des opérations du gouvernement (COG) est chargé, au nom du gouvernement du Canada , de coordonner les interventions fédérales lors d'événements d'urgence d'intérêt national. Il a pour mission de coordonner la planification à l'échelle nationale et la réponse pangouvernementale à divers événements, notamment des catastrophes naturelles, des incidents d'origine humaine et des événements liés à la sécurité nationale, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le COG a mobilisé une équipe d'intervention pour les feux de forêt au niveau 2 : évaluation des risques et planification. Le COG travaille en étroite collaboration avec des organismes fédéraux, des organisations non gouvernementales et des partenaires provinciaux du domaine de la gestion des urgences.

, de coordonner les interventions fédérales lors d'événements d'urgence d'intérêt national. Il a pour mission de coordonner la planification à l'échelle nationale et la réponse pangouvernementale à divers événements, notamment des catastrophes naturelles, des incidents d'origine humaine et des événements liés à la sécurité nationale, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Protégez-vous pendant la saison des feux de forêt en consultant la page « La fumée des feux de forêt, la qualité de l'air et votre santé » pour obtenir des conseils pratiques visant à réduire l'exposition à la fumée et des informations pour vous aider à gérer votre santé mentale lors d'une évacuation. Vous pouvez également consulter la Cote air santé (CAS) pour mieux déterminer la qualité de l'air où vous vous trouvez et prendre des décisions éclairées quant à vos activités de plein air.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les communautés à faire face aux réalités liées à l'augmentation des risques et des catastrophes climatiques et continuera à collaborer avec les provinces et les territoires pour garantir l'efficacité et la viabilité à long terme des mesures d'aide en cas de catastrophe au Canada .

s'est engagé à aider les communautés à faire face aux réalités liées à l'augmentation des risques et des catastrophes climatiques et continuera à collaborer avec les provinces et les territoires pour garantir l'efficacité et la viabilité à long terme des mesures d'aide en cas de catastrophe au . Selon Catastrophe Indices and Quantification Inc., les conditions météorologiques violentes observées au Canada en 2024 ont causé des dommages assurés estimés à un montant record de 8,9 milliards de dollars. Selon une analyse de l'Institut climatique du Canada , le coût annuel des effets du climat pour le ménage canadien moyen continuera d'augmenter et se situera entre 1 890 $ et 2 300 $ d'ici 2050, selon le scénario climatique.

en 2024 ont causé des dommages assurés estimés à un montant record de 8,9 milliards de dollars. Selon une analyse de l'Institut climatique du , le coût annuel des effets du climat pour le ménage canadien moyen continuera d'augmenter et se situera entre 1 890 $ et 2 300 $ d'ici 2050, selon le scénario climatique. Parcs Canada gère les feux de forêt dans les parcs nationaux et y répond aux côtés d'une équipe composée de 300 membres, dont des pompiers en milieu sauvage, des pompiers de soutien et des spécialistes de la gestion des incidents formés pour gérer tous les aspects des incendies et des incidents complexes. Parcs Canada collabore avec d'autres administrations et avec le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFCC) et est en mesure de fournir de l'équipement et des pompiers en cas de besoin partout au pays et à l'étranger.

(CIFCC) et est en mesure de fournir de l'équipement et des pompiers en cas de besoin partout au pays et à l'étranger. Sécurité publique continue de mobiliser ses partenaires des Premières Nations, des Métis et des Inuit pour soutenir l'avancement d'autres initiatives clés, comme le Profil national des risques, la modernisation des Accords d'aide financière en cas de catastrophe, l'intervention civile, ainsi que l'élaboration d'un programme d'assurance contre les inondations à faible coût et d'une ressource numérique centralisée de sensibilisation aux risques d'inondation. Ces engagements sont essentiels pour garantir que les besoins des peuples autochtones sont représentés dans ces programmes et services.

