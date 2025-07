OTTAWA, ON, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des Communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les prairies, a fait la déclaration suivante :

« D'importants feux de forêt touchent actuellement des collectivités dans plusieurs provinces et territoires.

Hier soir, en ma qualité de ministre de la Gestion des urgences, j'ai approuvé une demande d'aide fédérale du gouvernement du Manitoba afin de fournir un service de transport aérien et du personnel pour appuyer les efforts d'évacuation de la Première Nation de Garden Hill.

Le Centre des opérations du gouvernement collabore avec les Forces armées canadiennes ainsi qu'avec d'autres partenaires fédéraux et provinciaux pour déployer toutes les ressources fédérales nécessaires et veiller à ce que le Manitoba reçoive le soutien dont il a besoin.

Au nom de tous les Canadiens, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui contribuent à assurer la sécurité de la population partout au Canada durant cette saison des feux de forêt -- notamment les pompiers, les premiers intervenants, les responsables de la gestion des urgences et les bénévoles locaux.

Je demeure en étroite communication avec mes homologues au Manitoba. Notre gouvernement agira rapidement si la province a besoin d'une aide supplémentaire. »

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Mathis Denis, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]