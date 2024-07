OTTAWA, ON, le 13 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Josie Osborne, ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation bas carbone de la Colombie-Britannique (C.-B.), l'honorable Rob Flemming, ministre des Transports et des Infrastructures de la C.-B., ainsi que des porte-parole du gouvernement central de la Première Nation Tahltan, de l'Association minière de la C.-B. et d'Industrial Equipment Manufacturing Ltd feront une annonce à propos des infrastructures de transports pour améliorer la sécurité et la connectivité des collectivités du nord-ouest de la C.-B. tout en soutenant la mise en valeur des minéraux critiques.

Un point de presse suivra.

Date : Le lundi 15 juillet 2024

Heure : 11 h (HP)

Lieu :

Industrial Equipment Manufacturing Ltd

109 - 19433 96th Ave

Surrey (Colombie-Britannique) V4N 4C4

Téléphone : 1-800-717-1738

Code : 72812

Les journalistes qui se rendent sur place peuvent se garer au stationnement de l'entrée ouest : à partir de la 96e avenue, utiliser l'entrée ouest (ne pas tenir compte du panneau Exit), entrer dans le complexe et continuer tout droit jusqu'au terrain de stationnement.

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected] ; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]