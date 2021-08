OTTAWA, ON, le 9 août 2021 /CNW/ - En tant qu'amis, alliés et voisins, le Canada et les États-Unis travaillent ensemble depuis très longtemps sur le plan de l'immigration et se réjouissent à l'avance de poursuivre leur collaboration dans le cadre de la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada.

L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député et ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, se rendra à Washington pour rencontrer le secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, Alejandro Mayorkas, et il organisera des rencontres avec des représentants de la Banque mondiale et du Migration Policy Institute.

Les deux pays sont conscients que les politiques frontalières coordonnées sont au cœur de la lutte contre la COVID-19 et les nouveaux variants tout en favorisant la croissance économique et les efforts de relance. Les discussions porteront sur la gestion de frontières sûres permettant les voyages tout en protégeant l'intégrité du périmètre nord-américain commun. Le ministre discutera également de nos enjeux d'intérêt mutuel et de nos priorités en vue de la collaboration sur les questions liées aux migrations internationales, les questions régionales dans les pays d'Amérique et la protection des réfugiés.

Un compte rendu de la rencontre du ministre avec le secrétaire américain Mayorkas sera diffusé le 10 août 2021.

