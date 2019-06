MISE À JOUR - Avis aux médias - Le ministre Rodriguez visitera les régions de Lunenburg, Pubnico et Halifax en Nouvelle-Écosse

Veuillez noter que l'Activité no 1 est maintenant ouverte aux médias

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, rencontrera des groupes artistiques, culturels et communautaires en Nouvelle-Écosse

OTTAWA, le 14 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, visitera Lunenburg, Pubnico et Halifax, en Nouvelle-Écosse, les lundi 17 et mardi 18 juin afin de rencontrer des groupes artistiques, culturels et communautaires. Il procédera également à une annonce de financement destiné au secteur des arts et de la culture de la province.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Activités médiatiques du lundi 17 juin 2019

Activité no 1 - Visite de la Lunenburg Academy of Music Performance

HEURE :

9 h 30

LIEU :

Lunenburg Academy of Music Performance

97-101, route Kaulbach

Lunenburg (Nouvelle-Écosse)

Notes pour les journalistes : Ouvert aux médias

Activité no 2 - Visite du Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse

HEURE :

13 h 30

LIEU :

Village historique acadien de la Nouvelle-Écosse

91, rue Old Church

Pubnico-Ouest-le-Bas (Nouvelle-Écosse)

Notes pour les journalistes : Fermé aux médias

Activité médiatique du mardi 18 juin 2019

Activité no 3 - Annonce de financement : secteurs des arts et de la culture en Nouvelle-Écosse

HEURE :

11 h 30

LIEU :

Front de mer d'Halifax - Sackville Landing

1655, rue Lower Water

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Notes pour les journalistes : Ouvert aux médias

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Simon Ross, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, 819-997-7788; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

