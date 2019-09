Avis aux médias - Le ministre Rodriguez assistera au Festival international du film de Toronto

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, participera au Festival international du film de Toronto

TORONTO, le 7 sept. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, participera lundi à diverses activités dans le cadre du Festival international du film de Toronto. Il profitera de l'occasion pour présenter la vision du gouvernement du Canada et manifester son soutien aux industries créatives et culturelles du pays.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

Lundi 9 septembre 2019

Déjeuner avec l'Indigenous Screen Office et des créateurs autochtones

HEURE : 11 h 15

LIEU : TIFF Bell Lightbox, 350, rue King Ouest

Fermé aux médias

Visite du Nia Center for the Arts

HEURE : 14 h

LIEU : 524, avenue Oakwood (à l'intersection de Vaughan)

Ouvert aux médias

Rencontre avec l'Association des documentaristes du Canada

HEURE : 14 h 15

LIEU : TOCA, 181, rue Wellington Ouest (à l'intersection de Simcoe)

Fermé aux médias

Première du film Off the Record: David Foster

HEURE : 17 h

LIEU : Théâtre Elgin, 189, rue Yonge (à l'intersection de Queen)

Ouvert aux médias

Gala d'inauguration du Festival international du film de Toronto

HEURE : 19 h 15

LIEU : Fairmont Royal York, 100, rue Front Ouest (à l'intersection de York)

Ouvert aux médias

