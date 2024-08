WINNIPEG, MB, le 7 août 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, annoncera un investissement dans des projets d'infrastructure pour améliorer la connectivité entre les régions et favoriser le dynamisme des communautés dans les Prairies. Le ministre Rodriguez sera accompagné de Dan Vandal, le ministre des Affaires du Nord, et de Joey Petrisor, le président-directeur général de Perimeter Aviation.

Les médias pourront poser des questions après l'annonce.

Date : Le jeudi 8 août 2024



Heure : 12 h 30 (HAC)



Endroit : Aérogare de Perimeter Aviation

Aéroport international Richardson de Winnipeg

900, chemin Ferry

Winnipeg (Manitoba)

R3H 0Y8

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laura Scaffidi, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports et lieutenant du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]