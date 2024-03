GATINEAU, QC, le 5 mars 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., se rendra chez Algoma Steel à Sault Ste. Marie (Ontario) afin de visiter l'usine et rencontrer les travailleurs.

Le ministre sera accompagné par le député de Sault Ste. Marie, Terry Sheehan.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 6 mars 2024 Heure : 2 h 00 (HNE) Lieu : Algoma Steel inc. 105, rue West Sault Ste. Marie (Ontario)

Pour vous inscrire, écrivez à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 1 h 00 (HNE) le mercredi 6 mars 2024. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

Un EPI complet est requis pour la durée de la visite. Tous les EPI nécessaires seront fournis. Si vous n'avez pas de bottes à embout d'acier, veuillez communiquer avec [email protected] après l'inscription pour les informer de votre pointure.

Renseignements: (médias seulement) : Hartley Witten, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr., [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]