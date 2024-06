GATINEAU, QC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr., prendra la parole devant le Canadian Club Toronto sur la façon dont nous pouvons utiliser l'économie des soins pour stimuler la productivité et la croissance économique.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 13 juin 2024



Heure : 12 h 15 (HAE)



Lieu : One King West Hotel 1, rue King Ouest Toronto (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 10 h 30 (HAE) le jeudi 13 juin 2024. Veuillez préciser si vous assisterez à l'événement en personne ou virtuellement. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

