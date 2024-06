GATINEAU, QC, le 4 juin 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., sera à St. John's pour prononcer une allocution lors de la Energy NL Conference and Exhibition.

Un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 5 juin 2024 Heure : 8 h 30 (HAT) Lieu : Centre de congrès St. John's 101, rue New Gower St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 8 h (HAT) le mercredi 5 juin 2024.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Hartley Witten, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr., [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]