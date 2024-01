OTTAWA, ON, le 31 janv. 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, fera une annonce concernant des mesures de soutien supplémentaires pour les demandeurs d'asile.

Date : Le mercredi 31 janvier 2024 Heure : 15 h 30 (heure de l'Est)



Lieu : Foyer de la Chambre des communes du Canada

Rue Wellington, édifice de l'Ouest

Ottawa (Ontario)

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 15 h 15 (heure de l'Est).

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Pour plus de renseignements (médias seulement) : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]