SUDBURY, ON, le 5 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, annoncera de nouveaux programmes pilotes pour les communautés rurales et les communautés francophones en situation minoritaire.

Les participants comprennent :

Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles, membre du conseil interparlementaire mixte et député pour Nickel Belt ( Ontario );

); Viviane Lapointe, députée pour Sudbury ( Ontario ).

Date : Mercredi 6 mars 2024 Heure : Midi (HE)



Lieu : Spectrum Telecom HQ

505 Frood Road

Sudbury (Ontario) P3C 5A2

L'annonce sera également diffusée en direct sur YouTube.

Notes à l'intention des médias

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 11 h 45 (HE).

Les journalistes de l'extérieur de la ville peuvent joindre l'événement en composant les numéros suivants : sans frais ( Canada /É.‑U.) : 1-866-206-0153 local : 613-954-9003 code d'accès : 7548356#



SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: (médias seulement) : Bahoz Dara Aziz, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]