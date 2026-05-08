Avis aux médias - Le ministre MacKinnon fera une annonce importante à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard English

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Transports Canada

08 mai, 2026, 11:15 ET

CHARLOTTETOWN, PE, May 8, 2026 Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, fera une annonce importante à l'Île-du-Prince-Édouard. Le ministre MacKinnon sera disponible pour répondre aux questions des médias.

Date
Le 11 mai 2026

Heure
10 h 00 (heure de l'Atlantique)

Endroit
L'emplacement sera confirmé au moment de l'inscription.

Notes à l'intention des médias

Consultez le site web de Transports Canada.

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SOURCE Transports Canada

Personnes-ressources Marie-Justine Torres Attachée de presse Cabinet de l'honorable Steven MacKinnonMinistre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa [email protected] avec les médias Transports Canada, [email protected]

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