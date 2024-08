GATINEAU, QC, le 13 août 2024 /CNW/ - Le ministre des Aînés, Steven MacKinnon, fera une annonce, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, qui aidera les aînés de St. John's à entretenir des liens sociaux et à être plus actifs.

Le ministre sera accompagné par la députée de St. John's Est, Joanne Thompson.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 14 août 2024 Heure : 13 h 30 (HAT) Lieu : Chancellor Park Senior's Home 272, Portugal Cove Road St. John's (Terre‑Neuve‑et‑Labrador)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 12 h (HAT) le mercredi 14 août 2024.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Hartley Witten, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet du ministre du Travail et des Aînés, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]