GATINEAU, QC, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon, sera en Nouvelle‑Écosse pour annoncer du financement pour le recrutement et la formation d'un plus grand nombre d'apprentis des métiers spécialisés.

Le ministre sera accompagné par la députée d'Halifax-Ouest, Lena Metlege Diab.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 13 février 2025 Heure : 10 h (HNA) Lieu : Building Trades Advancement College of Nova Scotia 24 Beechville Park Drive, Beechville (Nouvelle- Écosse)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 9 h (HNA) le jeudi 13 février 2025.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Matthieu Perrotin, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]