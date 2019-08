Avis aux médias - Le ministre Hussen annoncera le financement de services de garde de qualité à Toronto

GATINEAU,QC, le 9 août 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Ahmed Hussen accompagné du secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Adam Vaughan, annoncera comment le gouvernement du Canada soutient l'éducation préscolaire et les services de garde de qualité à Toronto.

L'annonce sera faite au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean‑Yves Duclos.

Une séance de photo et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le lundi 12 août 2019



HEURE : 10 h



ENDROIT : The Learning Enrichment

Foundation

116, rue Industry

Toronto (Ontario)

