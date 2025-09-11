Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
WINNIPEG, MB, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, prononcera un discours-programme et participera à une causerie avec la Chambre de commerce de Winnipeg.
Date : Vendredi 12 septembre 2025
Heure : 13 h (HC)
Les journalistes accrédités sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
