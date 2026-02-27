Avis aux médias - Le ministre Hodgson participera au congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
27 févr, 2026, 14:35 ET
TORONTO, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, participera au congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, qui se tiendra du 1er au 4 mars prochains à Toronto.
Lundi 2 mars 2026
Le ministre Hodgson participera à la cérémonie d'ouverture des marchés de la délégation du secteur minier d'Amérique du Nord à la Bourse de Toronto.
Heure : 8 h 30 (HE)
Diffusion en direct : https://www.youtube.com/@TMXGroup/streams
Le ministre Hodgson prononcera un discours liminaire, fera une importante annonce concernant les minéraux critiques et participera à une cérémonie de signature à l'occasion du Forum canadien sur les minéraux critiques, tenu par l'agence Investir au Canada et Ressources naturelles Canada, en partenariat avec Affaires mondiales Canada.
Heure : 11 h (HE)
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain
Édifice Nord, salle 105
255, rue Front Ouest
Toronto (Ontario) M5V 2W6
Le ministre Hodgson et le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Tim Houston, feront une annonce concernant la numérisation des carottes de forage. Ils seront accompagnés du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, l'honorable Evan Solomon, et du secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Claude Guay.
Heure : 12 h 20 (HE)
Lieu : InterContinental Toronto Centre
Salle Humber, étage du hall principal
225, rue Front Ouest
Toronto (Ontario) M5V 2X3
Le ministre Hodgson, la première ministre du Nouveau-Brunswick, l'honorable Susan Holt, et le ministre des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick, l'honorable John Herron, feront une annonce sur la mise en valeur des ressources minérales dans la province.
Heure : 15 h 15 (HE)
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain
Édifice Sud, étage des halls d'exposition, kiosque 136
Ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick
222, boulevard Bremner
Toronto (Ontario) M5V 2T6
Mardi 3 mars 2026
Le ministre Hodgson annoncera des investissements dans les minéraux critiques canadiens. Un point de presse suivra.
Heure : 13 h (HE)
Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain
Édifice Sud, étage des halls d'exposition, kiosque 538
Pavillon du gouvernement du Canada
222, boulevard Bremner
Toronto (Ontario) M5V 2T6
Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.
SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
Partager cet article