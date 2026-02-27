OTTAWA, ON, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a salué la nomination de Kelly A. Burke au poste de commissaire aux langues officielles du Canada. Cette nomination, qui a récemment été approuvée par la Chambre des communes et le Sénat, entrera en vigueur le 30 mars 2026.

Mme Burke possède plus de vingt ans d'expérience dans la fonction publique, la gouvernance et l'enseignement supérieur. En tant qu'administratrice chevronnée et experte juridique, elle a occupé des postes de direction dans la fonction publique de l'Ontario, notamment ceux d'ombudsman adjointe et de commissaire aux services en français, ainsi que de sous-ministre adjointe et de directrice générale au ministère des Affaires francophones.

En tant que commissaire aux langues officielles, Mme Burke sera chargée de promouvoir l'égalité des langues française et anglaise dans la société canadienne et de soutenir le maintien et l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Elle veillera également à l'égalité du français et de l'anglais au sein des institutions fédérales et des autres organisations assujetties à la Loi sur les langues officielles.

Le premier ministre a remercié Raymond Théberge, qui a occupé le poste de commissaire aux langues officielles de 2018 à 2026, pour son leadership et sa contribution à la promotion de la dualité linguistique et à la protection des droits linguistiques au Canada. Il lui a adressé ses meilleurs vœux pour l'avenir.

« Le bilinguisme est au cœur de l'identité canadienne : nous formons un pays qui respecte et valorise ses langues officielles. Grâce à son expérience et à son savoir-faire, Kelly Burke est la personne tout indiquée pour protéger cette identité et ainsi contribuer à bâtir un Canada fort et inclusif. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Le commissaire aux langues officielles est un agent du Parlement nommé en vertu de la Loi sur les langues officielles pour un mandat de sept ans.

pour un mandat de sept ans. Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et approbation par résolution des deux chambres du Parlement.

Le Commissariat aux langues officielles a été créé en 1970 en vertu de la Loi sur les langues officielles afin de protéger et de promouvoir la dualité linguistique au Canada.

