Le gouvernement du Canada soutient l'expansion des entreprises créatives du Québec sur les marchés mondiaux

MONTRÉAL, le 21 juill. 2021 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, annoncera jeudi les bénéficiaires québécois de la quatrième cohorte du programme Exportation créative Canada. Ce programme a pour but d'aider nos industries créatives à répondre à la demande internationale et de faire connaitre la créativité et le talent canadiens au reste du monde.

Cette annonce aura lieu en personne.

Le nombre de places étant limité, les journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse doivent obligatoirement confirmer leur présence à [email protected] avant 7 h, le jeudi 22 juillet.

Les journalistes inscrits pourront poser des questions au ministre à la suite du point de presse.

Les journalistes qui assistent à la conférence de presse en personne ne doivent pas présenter de symptômes similaires à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. Notez que le port du couvre-visage est obligatoire.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

ACTIVITÉ : Conférence de presse en personne



DATE : le jeudi 22 juillet 2021



HEURE : 9 h 30



LIEU : L'Arsenal, 2020 rue William, Montréal

