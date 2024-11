QUÉBEC, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Au nom de la présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, fera une annonce dans le cadre du programme de corridor maritimes verts. Il sera accompagné par Mario Girard, président-directeur du Port de Québec.

Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.

Date :

Vendredi 8 novembre 2024

Heure :

9 h 30 (HNE)

Endroit :

Ville de Québec (Québec)

Les représentants des médias et les membres du public désirant être présents sont priés de s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada. Le lieu où se tiendra la conférence leur sera alors communiqué.

