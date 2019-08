Avis aux médias - Le ministre des Transports Marc Garneau sera de passage à Sarnia et à London, en Ontario

SARNIA ET LONDON, ON, le 6 août 2019 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, sera dans le Sud-Ouest ontarien pour faire une annonce importante concernant l'amélioration de l'infrastructure de transport du port de Sarnia. Le ministre sera aussi disponible pour des séances de photo au port de Sarnia et à l'aéroport international de London.

Les médias sont invités à un point de presse et à des séances de photo aux endroits suivants :

Date : Le 7 août 2019 Heure : 9 h 25 Endroit : Port de Sarnia

10 Seaway Road

(sur le côté sud du quai Sidney Smith)

Sarnia (Ontario)



Date : Le 7 août 2019 Heure : 10 h Information : Séance de photo au port de Sarnia Endroit : 10 Seaway Road

(sur le côté sud du quai Sidney Smith)

Sarnia (Ontario)



Date : Le 7 août 2019 Heure : 14 h Information : Séance de photo à l'aéroport international de London Endroit : Katana Kafé & Grill

2530, boulevard Blair

London (Ontario) N5V 3Z9

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Delphine Denis, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, 613-991-0700, Delphine.Denis@tc.gc.ca; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, media@tc.gc.ca

Related Links

http://www.tc.gc.ca/