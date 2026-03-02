TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, offrira une mise à jour sur les priorités fédérales visant à renforcer le réseau de transport et les chaines d'approvisionnement au Canada, et à soutenir la croissance économique du pays. Le ministre MacKinnon, accompagné de l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et de Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date

Le mardi 3 mars 2026

Heure

10 h (heure normale de l'Est)

Endroit

Palais des congrès du Toronto métropolitain

Centre d'apprentissage Northern Lights - édifice du nord

255, rue Front Ouest

Toronto (Ontario)

M5V 2W6

Notes à l'intention des médias

Les représentants des médias et les autres personnes désirant assister à cet événement doivent s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.

Veuillez indiquer « RSVP pour l'événement du 3 mars » dans l'objet du courriel.

Les médias doivent être munis d'un laissez-passer journalier pour accéder au congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs. Veuillez vous rendre au centre des médias situé dans la salle 601 du Palais des congrès du Toronto métropolitain - édifice sud, qui ouvre à 8 h pour obtenir un laissez-passer journalier.

Personnes-ressources: Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias: Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]