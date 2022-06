Avis aux médias - Le ministre des Transports, des députés locaux et le président et chef de la direction de l'Administration portuaire de Hamilton-Oshawa feront une annonce importante de financement au port d'Oshawa

OSHAWA, ON, le 24 juin 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, des députés locaux et le président et chef de la direction de l'Administration portuaire de Hamilton-Oshawa, Ian Hamilton, feront une annonce importante de financement au Port d'Oshawa.

Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias après l'annonce.

Participation des médias sur place :

Conformément à l'Agence de la santé publique du Canada et à Santé publique Ontario, la présence en personne sera contrôlée. Le port d'un couvre-visage et la distanciation physique sont fortement recommandés.

Nous demandons aux personnes qui ont récemment reçu un diagnostic positif de la COVID-19, ou qui sont en attente d'un résultat, ou qui ont été récemment exposées à la COVID-19, ou qui présentent des symptômes tels que décrits sur le site Web de Santé Canada, de ne pas y assister.

Date : Le lundi 27 juin 2022 Heure : 10 h 00 (HNE) Endroit : Le port d'Oshawa

1350, rue Farewell

Oshawa (Ontario)

L1H 8J7



Remarque : L'événement aura lieu au bout de la rue Farewell, à l'endroit où cette dernière rencontre le port d'Oshawa.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Contacts: Valérie Glazer, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]