Avis aux médias - Le gouvernement du Canada tiendra un point de presse pour répondre aux questions concernant les baleines noires de l'Atlantique Nord

OTTAWA, le 27 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada prend très au sérieux la protection, la conservation et le rétablissement des espèces en péril. Depuis trois ans, nous prenons des mesures concrètes pour aider à protéger les baleines noires de l'Atlantique Nord, qui sont de plus en plus présentes dans le golfe du Saint-Laurent ces dernières années. Malheureusement, un certain nombre de baleines noires de l'Atlantique Nord sont mortes dans les eaux canadiennes cette saison. Les ministères de Pêches et Océans Canada (MPO) et de Transports Canada (TC) tiendront un point de presse par téléconférence pour fournir et mettre à jour l'information sur la situation de la baleine noire de l'Atlantique Nord, et sur les mesures prises par le gouvernement pour protéger cette importante espèce. Des représentants officiels du MPO et de TC seront disponibles pour répondre à des questions sur des sujets tels que les mesures préventives de réduction de la vitesse, les nécropsies, les observations de baleines, les travaux de surveillance en cours et les mesures de pêche.

À titre de référence :

Date : Jeudi 27 juin 2019

Heure : 13 h (HAE)

Tous les médias qui prévoient participer doivent s'inscrire en envoyant un courriel à Media.XNCR@dfo-mpo.gc.ca avant 12 h (HAE) le jeudi 27 juin.

REMARQUE : Le point de presse est réservé aux médias accrédités.

Les représentants des médias accrédités sont priés de téléphoner 15 minutes avant le début de la téléconférence.

Internet : http://www.dfo-mpo.gc.ca

Aimez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/FisheriesOceansCanada/

Aimez-nous sur Twitter! http://www.twitter.com/PêchesOcéansCAN

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, Media.xncr@dfo-mpo.gc.ca

Related Links

http://www.dfo-mpo.gc.ca