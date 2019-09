Avis aux médias - Le gouvernement du Canada soutiendra les jeunes Canadiens qui font face à des obstacles à l'emploi

GATINEAU, QC, le 9 sept. 2019 /CNW/ - La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu et la ministre de l'Environnement, soulignera la façon dont le gouvernement du Canada aide les jeunes Canadiens à Thunder Bay à acquérir les compétences et l'expérience dont ils ont besoin afin d'avoir une chance égale de réussir.

Une séance de photos et un point de presse suivront.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le mardi 10 septembre 2019



HEURE : 13 h 30



ENDROIT : Roots to Harvest

Jardin urbain de la rue Lillie

125, rue Lillie

Thunder Bay (Ontario)

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: (médias seulement) : Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, media@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Related Links

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca