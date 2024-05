Avis aux médias - Le gouvernement du Canada offrira des services plus inclusifs d'apprentissage et de garde des jeunes enfants au Québec

GATINEAU, QC, le 10 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports, et l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, annonceront l'octroi d'un financement pour soutenir des services de garde à l'enfance inclusifs partout dans la province par le biais du Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants du gouvernement du Canada.

L'annonce sera faite au nom de l'honorable Jenna Sudds, ministre de de la Famille, des Enfants et du Développement social.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le lundi 13 mai 2024



Heure : 13 h (HAE)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 12 h (HAE) le lundi 13 mai 2024.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: (médias seulement) : Layla Platt, Conseillère en communication, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]