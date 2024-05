GATINEAU, QC, le 15 mai 2024 /CNW/ - Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, annoncera l'octroi d'un financement visant à soutenir la création de nouvelles places en services de garde partout dans la province par l'entremise du Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants du gouvernement du Canada.

L'annonce sera faite au nom de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 16 mai 2024



Heure : 12 h 30 (HAP)



Lieu : Collège Camosun Campus Interurban Alex & Jo Campbell Centre for

Health and Wellness (édifice #28) Atrium 4461 Interurban Road Victoria (Colombie-Britannique)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 11 h 30 (HAP) le jeudi 16 mai 2024.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Médias seulement : Geneviève Lemaire, Attachée de presse et conseillère en communication, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias: Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]