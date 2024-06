GATINEAU, QC, le 26 juin 2024 /CNW/ - La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Kamal Khera, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, et la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, feront une annonce concernant le Régime canadien de soins dentaires à Mississauga.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le jeudi 27 juin 2024



Heure : 10 h (HAE)



Lieu : ErinoakKids Centre for

Treatment and Development

1230 Central Parkway West

Mississauga (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 9 h (HAE) le jeudi 27 juin 2024.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Patrick Vaughan, Directeur adjoint des communications, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]