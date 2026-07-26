Le premier ministre Carney annonce la tenue d'élections partielles

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
26 juil, 2026, 09:25 ET
OTTAWA, ON, le 26 juill. 2026 Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé que des élections partielles auront lieu le 31 août 2026 dans les circonscriptions suivantes :
- Beaches--East York
- Chicoutimi--Le Fjord
- North Vancouver--Capilano
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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
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