Avis aux médias - La ministre Dabrusin fera une annonce au sujet de l'abordabilité de l'énergie dans le Nord

WHITEHORSE, YT, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, l'honorable Julie Dabrusin, annoncera du financement en lien avec l'énergie propre et le coût de la vie dans le Nord. Elle sera accompagnée du secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon, Brendan Hanley. Un point de presse suivra.

Date : Mercredi 29 juillet 2026

Heure : 10 h (HP)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]