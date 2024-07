MONCTON, NB, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, annoncera des investissements qui visent à améliorer l'expérience des passagers ferroviaires au Canada Atlantique. Il sera accompagné de la ministre des Anciens combattants, ministre associée de la Défense nationale et députée de Moncton--Riverview--Dieppe, Ginette Petitpas Taylor, la députée de Fredericton, Jenica Atwin, et la Cheffe de la direction, Prestation de services de VIA Rail Canada, Rita Toporowski.

Les médias auront l'occasion de poser des questions après l'annonce.

Date : Jeudi, 11 juillet 2024



Heure : 12 h (Heure avancée de l'Atlantique)



Endroit : Gare de VIA Rail

77, rue Canada

Moncton, N.-B.

E1C 0E6

