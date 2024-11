GATINEAU, QC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, sera à Sheet Harbour pour annoncer des changements aux critères d'admissibilité à la dispense de remboursement des prêts d'études canadiens pour le personnel infirmier et les médecins des collectivités rurales et éloignées ayant un accès limité aux services.

L'annonce sera faite au nom du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, l'honorable Randy Boissonnault.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mardi 12 novembre 2024 Heure : 11 h (HNA) Lieu : Harbourview Lodge

Continuing Care 22651 Highway 7 Sheet Harbour (Nouvelle-Écosse)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 10 h (HNA) le mardi 12 novembre 2024.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Wyatt Westover, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, 819-360-0949, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]