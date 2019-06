Avis aux médias - Le député Morrissey annoncera un appui financier majeur pour le Congrès mondial acadien

Le gouvernement du Canada annoncera un financement pour le Congrès mondial acadien

ABRAM-VILLAGE, PE, le 27 juin 2019 /CNW/ - M. Robert J. Morrissey, député d'Egmont, annoncera un financement pour le Congrès mondial acadien vendredi. M. Morrissey fera cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie ainsi que de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Cette annonce sera faite simultanément à Abram-Village et à Dieppe, au Nouveau-Brunswick, avec l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé et députée de Moncton−Riverview−Dieppe.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le vendredi 28 juin

HEURE :

13 h

LIEU :

Village Musical Acadien

1745, route 124

Abram-Village (Île-du-Prince-Édouard)

