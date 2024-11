AVIS AUX MÉDIAS - Lancement du Plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement 2024-2027

QUÉBEC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, invite les représentantes et représentants des médias au lancement du Plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement 2024-2027.

Note aux médias : Les membres des médias qui souhaitent participer à cet événement doivent s'inscrire avant 9 h le 18 novembre 2024, en envoyant un courriel à [email protected].

Date : Le lundi 18 novembre 2024 Heure : 10 h 00 Lieu : Montréal

(l'adresse vous sera indiquée au moment de votre inscription)

