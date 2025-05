Avis aux médias - La Ville de Montréal célèbre l'inauguration officielle du centre Sanaaq

MONTRÉAL, le 8 mai 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, accompagnée du ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mathieu Lacombe, et de la responsable de la culture au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus, invite les représentantes et les représentants des médias à la cérémonie d'inauguration officielle du centre Sanaaq, le tout nouvel espace culturel et communautaire du quartier Peter-McGill.

Les dignitaires seront en présence de l'équipe qui a réalisé le projet, composée d'Architecture49 inc., Pelletier de Fontenay, Atelier Zébulon Perron, et CIMA+, ainsi que de la directrice de l'Institut culturel Avataq, Rhoda Kokiapik.

Une visite pour les médias suivra la cérémonie d'inauguration et permettra de prendre des images du centre et de ses nouveaux espaces dédiés à la culture et à l'apprentissage, ainsi que des zones de création et de rencontres pour la communauté.

Date : Vendredi 9 mai 2025 Heure : 13 h 15 - L'inauguration débute à 13 h 30 Lieu : 1200, rue du Sussex

Montréal (Québec) H3H 0E3

Les membres des médias sont invités à confirmer leur présence à [email protected].

Rappel

Des portes ouvertes auront lieu les 10 et 11 mai de 10 h à 19 h 30 avec une programmation riche en découvertes !

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

