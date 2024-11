WINNIPEG, MB, le 19 nov. 2024 /CNW/ - La Sun Life et la Tribal Wi-Chi-Way-Win Capital Corporation (TWCC) annonceront un nouveau partenariat qui permettra de stimuler la croissance de l'économie et de créer des emplois à Winnipeg. La TWCC, appartenant entièrement à des Autochtones, aidera les Canadiens d'un océan à l'autre en leur fournissant des services de centre d'appels pour le Régime canadien de soins dentaires (RCSD), administré par la Sun Life. Grâce à ce partenariat, la TWCC doublera la taille de son centre d'appels. Cela vient avec un engagement à veiller à ce qu'au moins 33 % des nouveaux employés s'identifient comme autochtones.





OÙ : Inn at the Forks, 75 Forks Market Road, Winnipeg (Manitoba)

(Smith Restaurant)





QUAND : Vendredi 22 novembre 2024, à 10 h HC





QUI : •Alan Park, chef de la direction, TWCC •Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Garanties collectives, Sun Life •Grande cheffe intérimaire Betsy Kennedy, War Lake/Assemblée des chefs du Manitoba •Le chef Cornell McLean, président du conseil de la TWCC, Interlake Reserve Tribal Council •La Cheffe nationale, Cindy Woodhouse Nepinak

Possibilités de prendre des images et de réaliser une entrevue : nous demandons aux représentants des médias de s'adresser à Ariane Richard ou à Connie Tamoto d'ici au jeudi 21 novembre.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,51 billion de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le https://www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de la TWCC

La Tribal Wi-Chi-Way-Win Capital Corporation (TWCC) appartient entièrement à cinq conseils tribaux du Manitoba et à plusieurs Premières nations indépendantes. Établie en 1993, la TWCC offre des services et des solutions de service à la clientèle à des clients partout au Canada. Œuvrant dans le domaine de l'expérience client depuis plus de 20 ans, elle se charge des appels entrants et sortants et dispose aussi d'une capacité omnicanal. La TWCC, dont le siège social est situé à Winnipeg, au Manitoba, est devenue une organisation diversifiée œuvrant dans de multiples secteurs d'activité. Elle compte à l'heure actuelle plus de 350 employés. La TWCC explore des partenariats avec des entreprises et des organisations ayant des valeurs communes : l'unification et le renforcement des capacités de nos communautés. Pour plus de renseignements, visitez le www.twcc.ca (en anglais).

