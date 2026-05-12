GATINEAU, QC, le 12 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé aujourd'hui la reconduction du mandat de Stephanie Cadieux à titre de dirigeante principale de l'accessibilité, et ce, à compter du 2 mai 2026. Ce renouvellement de trois ans témoigne de l'engagement du gouvernement à atteindre l'objectif énoncé dans la Loi canadienne sur l'accessibilité, soit de faire du Canada un pays exempt d'obstacles d'ici 2040. En tant que chef de file reconnue et championne de l'accessibilité et de l'intégration des personnes en situation de handicap, Mme Cadieux continuera d'être une ardente défenseuse des droits des Canadiens en situation de handicap.

Madame Cadieux a été nommée à titre de première dirigeante principale de l'accessibilité du Canada le 2 mai 2022. Depuis, elle conseille la ministre sur un éventail de questions en matière d'accessibilité et fait rapport des résultats obtenus, comme la Loi l'exige. Dans le cadre de son mandat, elle a également discuté avec des partenaires et des intervenants auprès des personnes en situation de handicap, les incitant à prendre des mesures concrètes pour éliminer les obstacles auxquels se heurtent les personnes en situation de handicap.

Au cours de son premier mandat à titre de dirigeante principale de l'accessibilité, Mme Cadieux a publié trois rapports annuels qui brossent un portrait de l'accessibilité au Canada et font état des domaines dans lesquels des efforts collectifs sont nécessaires pour faire progresser l'accessibilité. Les rapports portent notamment sur l'élaboration de règlements, la formation obligatoire sur l'accessibilité et l'inclusion, ainsi que l'accessibilité de l'emploi et du transport. Elle a également publié un commentaire sur le transport aérien accessible au Canada où elle relate les progrès réalisés, met en lumière les défis qui demeurent et formule des recommandations sur les domaines d'action prioritaires pour rendre le transport aérien accessible aux personnes en situation de handicap.

Citations

« En sa qualité de défenseuse de l'accessibilité et de l'intégration des personnes en situation de handicap, je suis convaincue que Mme Cadieux poursuivra son travail et offrira des perspectives qui renforceront l'accessibilité pour les Canadiens en situation de handicap. Sa grande expérience et ses connaissances, acquises tout au long de sa carrière, notamment lors de son premier mandat à titre de dirigeante principale de l'accessibilité, lui permettront d'appuyer le gouvernement dans ses efforts pour promouvoir l'inclusion en élaborant des politiques efficaces et en conscientisant les Canadiens sur la question de l'accessibilité. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

L'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022 a révélé que parmi les personnes en situation de handicap en âge de travailler, plus de 741 000 d'entre elles ne travaillaient pas (soit une proportion de 42 %) alors qu'elles seraient en mesure d'occuper un emploi rémunéré dans un marché du travail inclusif.

Le mandat de la dirigeante principale de l'accessibilité (DPA) a été renouvelé dans le cadre du processus de nominations par le gouverneur en conseil. Le gouvernement s'est engagé à ce que ce processus soit ouvert, transparent et fondé sur le mérite, les personnes sélectionnées jouant un rôle fondamental dans la démocratie canadienne.

Le rôle de DPA a été créé en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité , qui est entrée en vigueur en 2019.

, qui est entrée en vigueur en 2019. À titre de conseillère indépendante auprès de la ministre responsable de l'application de la Loi , la DPA offre des conseils sur une gamme d'enjeux d'accessibilité, suit les progrès réalisés et, conformément à la Loi , publie des rapports annuels décrivant les résultats obtenus ainsi que les enjeux systémiques ou émergents en matière d'accessibilité.

, la DPA offre des conseils sur une gamme d'enjeux d'accessibilité, suit les progrès réalisés et, conformément à la , publie des rapports annuels décrivant les résultats obtenus ainsi que les enjeux systémiques ou émergents en matière d'accessibilité. Le Bureau de la DPA est une source d'information fiable sur l'accessibilité et aide la DPA à promouvoir un dialogue positif et productif entre le gouvernement fédéral, les intervenants auprès des personnes en situation de handicap et les organisations nationales et internationales.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]