GATINEAU, QC, le 16 avril 2026 /CNW/ - La secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, fera le point sur les mesures récentes du gouvernement du Canada visant à lutter contre l'insécurité alimentaire.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le vendredi 17 avril 2026



Heure : 10 h (HAP)



Lieu : Sabzi Mandi Supermarket 306, Burnside Road West Victoria (Colombie-Britannique)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Kirstie Hudson, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]