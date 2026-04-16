AVIS AUX MÉDIAS - La secrétaire d'État McLean sera à Victoria pour souligner des mesures visant l'abordabilité English
Nouvelles fournies parEmploi et Développement social Canada
16 avr, 2026, 17:55 ET
GATINEAU, QC, le 16 avril 2026 /CNW/ - La secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, fera le point sur les mesures récentes du gouvernement du Canada visant à lutter contre l'insécurité alimentaire.
Un point de presse suivra l'annonce.
Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.
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Date :
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Le vendredi 17 avril 2026
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Heure :
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10 h (HAP)
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Lieu :
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Sabzi Mandi Supermarket
306, Burnside Road West
Victoria (Colombie-Britannique)
Notes pour les médias :
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.
SOURCE Emploi et Développement social Canada
Renseignements : Kirstie Hudson, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]
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